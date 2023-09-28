Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Yorulmaz'da Vali Ekici'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Ekici incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde incelemede bulundu.

Vali Ekici, Alpullu Şeker İlkokulunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Ekici, daha sonra derslikleri gezip öğrencilerle sohbet etti.