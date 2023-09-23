Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Sezer ile Ekici'nin bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ekici'nin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini bildirildi.

"Aile Çalıştayı" düzenlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için gayret ettiklerini söyledi.

Aile kavramının çok önemli olduğunu vurgulayan Ekici, bu çalıştaylar ile yol haritalarının belirlendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından görüş alışverişinde bulunuldu.