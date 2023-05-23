Kırklareli İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Süleyman" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala'nın yazdığı oyun Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Oyunu Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Cumhuriyet Başsavcısı Hasım Aslancı, Pala ile öğrenciler izledi.

Vali Ekici, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik Haftası kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Vali Ekici, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Kadir Görez ve Umut Kara'yı evlerinde ziyaret etti.

Gençlerle sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.