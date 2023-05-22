Kofçaz ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Kofçaz ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Beyci, Malkoçlar, Aşağıkanara, Yukarıkanara, Tatlıpınar ve Topçular köyü muhtarlıkları işbirliğinde Beyci köyü camisinde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duasında vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Beyci köyü muhtarı Gülener Bodur, çiftçilere de bereketli bir yıl geçmesini diledi.

Süneyle mücadele çalışması başlatıldı

Pehlivanköy ilçesinde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki ekili alanlarda incelemede bulundu.

Süneye karşı mücadele yürüten ekipler, çiftçileri de bilgilendirdi.

Ekipler ilçeye bağlı Akarca, Kuştepe, Doğanca ve Yeşilpınar köylerinde çalışmalarını yürütüyor.