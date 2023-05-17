Lüleburgaz'da tarım arazileri denetimi yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesince Dere Mahallesi'nde dron ile gerçekleştirilen denetimlerde, tarım arazilerine mıcır dökülerek yol yapıldığı tespit edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na uymayan kişileri belirledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kişiler hakkında işlem başlattı.

Genç nüfus istatistikleri açıklandı

Trakya'da en çok genç nüfusa sahip il Edirne oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) genç nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Edirne en genç nüfusa sahip iller arasında yer aldı.

Edirne'de nüfusun yüzde 14,2'si, Tekirdağ'ın yüzde 13,6'sı, Kırklareli'nin ise yüzde 12,8'i genç nüfustan oluşuyor.