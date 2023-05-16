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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Kırklareli Üniversitesinde bağımlılık ve sosyal medya konferansı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesinde bağımlılık ve sosyal medya konferansı düzenlendi.

KLÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi Özlem Pölent moderatörlüğünde çevrim içi düzenlenen programa konuşmacı olarak Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cansın Ceylan katıldı.

Ceylan, gençlerin sosyal medya bağımlığı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Sağlık çalışanları doğa yürüyüşünde buluştu

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce doğa yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in katılımı ile Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Cerit, fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Spor yapmanın insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Cerit, doğa yürüyüşüne katılan personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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