Kırklareli Valisi Birol Ekici, özel gereksinimli öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Engelliler Haftası'nı kutladı.

Öğrencilere hediye veren Ekici, herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade etti.

Hasat kontrolü toplantısı yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, biçerdöver ile yapılan hububat hasadında dane kaybını azaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Hasadın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Aksoy, biçerdöver kontrollerinin de yapılacağını sözlerine ekledi.