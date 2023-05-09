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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Kırklareli Belediyesince öğrencilere vektörle mücadele eğitimi verildi.

Kırklareli Belediyesince öğrencilere vektörle mücadele eğitimi verildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Sivrisinek ile mücadelemize siz de katılın" sloganıyla gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere sivrisineklerin üreme alanları, sivrisinek üreme alanlarının nasıl engellenebileceği, ilaçlama çalışmaları ve sivrisineklerden bulaşan hastalıklar hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.

Elektrik kesintisi

Vize'de 2 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Evrencik ve Sofular köyleri ile Fevzi Çakmak, Sağlık ve Yeni Cami mahallelerine 10 Mayıs Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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