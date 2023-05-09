Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilk yardım kursu açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 10-13 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Kayıtların devam ettiği bildirilen açıklamada, kursun Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda düzenleneceği ifade edildi.

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada altyapı çalışmalarının tamamlandığı caddelerde sıcak asfalt çalışmalarının başladığını bildirdi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Talay, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.