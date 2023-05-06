Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkından Kalkan'a bilgi verdi.

Kalkan da gelecek hafta emekliliğe ayrılacağını belirterek, veda ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.

Kentte başarılı çalışmalar yürüttüklerine inandığını ifade eden Kalkan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Dezavantajlı çocuklara yönelik keman kursu

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "Gölgeni Arkanda Bırak" Projesi kapsamında dezavantajlı çocuklara yönelik keman kursu açıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Cumhuriyet Ortaokulunda açılan kursa 15 öğrenci katıldı.

Kurs ile çocukların gelişimleri, sosyalleşmesi ve özgüvenlerinin artması amaçlanıyor.

Kurs sonunda çocuklara eğitim aldıkları kemanların hediye edileceği belirtildi.