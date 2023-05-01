Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Yündolan köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı.

Okunan duaların ardından Ekici, köy sakinlerinin isteklerini dinledi.

Ekici, daha sonra Kadıköy köyünü ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Trakya'nın Günebakan Yüzü" Projesi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından Kırklareli'nde 532 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, müdürlük binasında düzenlenen törende, üreticilerin yerli tohumlara sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Tarımda bağımsızlığını kazanmış ülkelerin dünyada söz sahibi olabileceklerini ifade eden Aksoy, bu nedenle "Trakya'nın Günebakan Yüzü" Projesi'ni önemsediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Aksoy tarafından çiftçilere tohum çuvalları teslim edildi.