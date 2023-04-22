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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Gönüllü gençler Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Gençler daha sonra yaşlılarla sohbet etti.

Kişisel Gelişim Kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kişisel Gelişim Kursu açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kursun 27 Nisan-9 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel

Kişisel Gelişim Ramazan Bayramı Kırklareli Gençlik Güncel Haberler

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