Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Gönüllü gençler Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.
Gençler daha sonra yaşlılarla sohbet etti.
Kişisel Gelişim Kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kişisel Gelişim Kursu açılacak.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, kursun 27 Nisan-9 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi.
Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel