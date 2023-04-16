Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde güzel sanatlara hazırlık kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 24 Nisan Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, kursun hafta içi her gün 18.00-21.10 saatlerinde Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kursun 2 Ağustos Çarşamba günü sona ereceği kaydedildi.

Pınarhisar meydanı yenilenecek

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçe meydanını yenileyeceklerini bildirdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni meydan projesi ile ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Meydan projesine bu yıl başlamayı hedeflediklerini ifade eden Talay, proje kapsamında Pınarhisar Kaymakamlığı, adliye sarayı ve ilçe emniyet müdürlüğü için de yeni bir bina inşa edeceklerini belirtti.

Meydanların şehirlerin karakterlerini yansıttığını aktaran Talay, yeni projenin tamamlanmasıyla Pınarhisar'ın modern bir ilçe görünümüne kavuşacağını kaydetti.

Tıbbi cihaz alımı planlama komisyonu toplantısı yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetlerince tıbbi cihaz alımı planlama komisyonu toplantısı yapıldı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Nilgün Sema Çomaklı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Zeki Dal, Uzman Fisun Çeken ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Zafer Özcüce katıldı.

Toplantıda, Eğitim ve Araştırma Hastanesi fizik tedavi ünitesinin kapasitesinin artırılması amacıyla tıbbi cihaz planlaması yapıldı.