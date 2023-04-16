Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, TSE 9001-2015 kalite belgesi gözetim denetiminden başarı ile geçtiklerini bildirdi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, TSE 9001-2015 kalite belgesi gözetim denetiminden başarı ile geçtiklerini bildirdi.

Cebelli, yaptığı yazılı açıklamada, TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş Denetçisi Adeviye Mavral Demir tarafından odanın denetlendiğini belirtti.

Yapılan denetimde, yönetim süreçlerinden başlanarak, tüm birimlerin ve kurumsal alt yapının denetlendiği aktaran Cebelli, mevcut uygulamaların yanı sıra üyelere sunulan hizmetin kalitesinin sürekli biçimde iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin de ele alındığı kaydetti.

Cebelli, denetim sonunda odanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesinin geçerliğinin devamına karar verildiği ifade etti.

32. Uluslararası Çocuk Şenliği yapılacak

Lüleburgaz Belediyesince, 32'inci Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.

23-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlikte Kırgızistan ve Bulgaristan ekipleri de sahne alacak.

Kortej ile başlayacak şenlik kapsamında Kongre Meydanı'nda meşalesi yakılacak, konser verilecek.

Şenlikte, Lüleburgaz sevgi korosu ve çoksesli çocuk korosu, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu halk oyunları ile Bulgaristan ve Kırgızistan ekipleri gösteri sunacak. Şenlik süresince 109 gösteri grubu sahne alacak.