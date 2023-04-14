MHP Kırklareli milletvekili adayları tanıtım ziyaretleri devam ediyor.

MHP MYK Üyesi Derya Bulut, İl Başkanı Şaban Savaşan, Merkez İlçe Başkanı Cihan Alkan, birinci sıra milletvekili adayı Nur Aybüke Baybaş ile ikinci sıra Alaattin Ersan Şenyiğit, Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Erol Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçim çalışmalarında başarılar dileyen Ateş, yapılacak olan seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

İftar programı yapıldı

Kaynarca Belediyesince iftar programı yapıldı.

Programa şehit ailesi, gaziler, depremzedeler, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Bir restoranda gerçekleşen programda Belediye Başkanı Serdar Türker, iftara katılan herkese teşekkür etti.

Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygularının arttığını ifade eden Türker, aynı sofralarda onlarca, yüzlerce kişinin oruç açtığını belirtti.

Manevi atmosferin de çok yüksek olduğunu dile getiren Türker, birlik ve beraberliğin önemini bu günlerde bir kez daha anladıklarını kaydetti.

İşaret dili kursu sertifika töreni yapıldı

Kırklareli'nde Türk İşaret Dili kursu sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezince açılan kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kursiyelere sertifikalarını teslim etti.

Polis Haftası

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Meclis Başkanı Hikmet Yıldırım Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'nu ziyaret etti.

Altıntel, ziyarette Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Polis teşkilatının huzur ve güvenliğin, asayişin sağlanması için canla başla görev yaptığını aktaran Altıntel, kutsal görevi yerine getiren polis memurlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Çengeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.