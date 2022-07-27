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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da Çiftçi Parkı yürüyüş yolunda çalışmalar sürüyor.

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Pınarhisar'da Çiftçi Parkı yürüyüş yolunda çalışmalar sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarhisar'ı daha çok yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Projenin ilçe mezarlığının olduğu alandan Çiftçi Parkı'na kadar kapsadığını ifade eden Talay, eski yolun düzensiz ve dağınık görüntüsünü ortadan kaldırarak nizami ve estetik bir görünüm kazandırılacağını kaydetti.

İçerisinde ahşap pergole ile gölgelendirilmiş oturma alanları bulunacağını dile getiren Talay, "Kaldırım, asfalt, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları bittiğinde hemşehrilerimize konforlu ve güvenli bir alan kazandırmış olacağız." dedi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde 4 gün 9'şar saat elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Düzorman köyüne 28-31 Temmuz tarihleri arasında elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatleri arasında 9'şar saat uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

İhsan Talay Kırklareli Pınarhisar Güncel Haberler

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