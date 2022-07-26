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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Ufuk Ertop - Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Defterdarlığına atanan Satılmış Cem Öksüz'ü ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Defterdarlığına atanan Satılmış Cem Öksüz'ü ziyaret etti.

Ilık, Öksüz'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ilık, işbirliğine her zaman açık olduklarını ifade etti.

Ilık, Öksüz'e görevinde başarılar diledi.

Ziyarete Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan da katıldı.

Davul ritim atölyesi kuruldu

Vize Belediyesince davul ritim atölyesi kuruldu.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal gelişim etkinlikleri kapsamında davul ritim atölyesi kurulduğunu bildirdi.

Atölyeye katılmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması şartının bulunduğunu aktaran Özalp, katılmak isteyen vatandaşların belediye halkla ilişkiler birimine başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Çalışmalarının 29 Temmuz tarihinde başlayacağını ifade eden Özalp, kontenjanın ilk etapta 12 kişi ile sınırlı olduğunu belirtti.

Özalp, sosyal gelişim etkinliklerinin devam edeceğini aktardı.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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