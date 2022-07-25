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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, belde ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, belde ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekici, Babaeski ilçesinin Karahalil, Alpullu, Büyükmandıra belediyeleri ve Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz Belediyesi ile Alpullu Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Vali Ekici'ye ziyaretlerde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

Ziyaretlerde Karahalil Belediye Başkanı Aykut Yakut, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Büyük Mandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen'den belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler alan Ekici, beldelerdeki yatırımları inceledi.

Ekici daha sonra Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olma özelliğine sahip Alpullu Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

"Bir Yetime Aile Olmak" paneli düzenlendi

Kırklareli Müftülüğünce "Bir Yetime Aile Olmak" paneli düzenlendi.

Aile Dini Rehberlik Bürosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen panele İl Müftüsü Yusuf Eviş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

İl Müftülüğü Şube Müdürü Abdullah Mangır'ın moderatörlüğünde yapılan panelde Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Fatma Silkin Erol "Dini referanslar bağlamında koruyucu ailelik", Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmeni Emre Ay "Nasıl koruyucu aile olunur" konularında bilgi verdi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Ersan Çölgeçen Birol Ekici Kırklareli Alpullu Güncel Haberler

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