Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz ilçesinde yaz akşamları futbol turnuvası düzenlenecek. Lüleburgaz ilçesinde yaz akşamları futbol turnuvası düzenlenecek. Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl eski futbolculardan Hüseyin Deniz adını verdiği turnuva 26 Temmuz Salı günü saat 19.30'da başlayacak. Eleme sistemine göre oynanacak turnuvada 8 gruPta 32 takım mücadele edecek. Turnuva 1 ay sürecek. Kültür ve Sanat Şenliği Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi. Evrensekiz Belediyesi tarafından belde meydanında düzenlenen şenliğe AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte sanatçılar Rumeli Ekrem, Demet Aktaş ve Nuray Selim konser verdi. AA / Çınar Türkmen - Güncel Lüleburgaz Kırklareli Hisarcık Futbol Güncel Haberler

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