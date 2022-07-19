Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy İlçeleri köy ve mahalle muhtarları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları, devam eden projeler, düzensiz göçmen, bağımlılıkla mücadele, gıda israfına yönelik konular görüşüldü.

Ekici, daha sonra muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Ekici'den köy ziyareti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekici, Vize ilçesine bağlı Çövenli köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İstek ve sıkıntıları dinleyen Ekici, köye yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Ekici'ye Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da eşlik etti.