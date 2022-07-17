Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tıp Fakültesi binasında incelemede bulundu.

Şengörür, Kayalı Kampüsünde yeni inşa edilen binayı gezerek Genel Sekreter Ahmet Şimşek'ten bilgi aldı.

Tıp Fakültesi ile üniversitenin bilimsel gücünün önemli ölçüde artacağını ifade eden Şengörür, binanın son teknoloji ile donatılacağını kaydetti.

Binanın 15 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Şengörür, "Binada 55 laboratuvar, 18 derslik, 1 amfi, 2 kütüphane, 1 kantin, 5 toplantı odası, 1 seminer salonu ve 49 ofis yer alacak." dedi.

Yol yapım çalışması

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon, içme ve yağmur suyu altyapılarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmasını sürdürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yol yapımında hızla çalıştığını söyledi.

Altyapının tamamlandığı bölgelerin yeniden düzenlendiğini ifade eden Talay, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Çağlayık, Lüleburgaz ilçesinin Alacaoğlu köyleri ile Pınarhisar ilçesinin Akarlar ve Yeni Cami mahallelerine 18 Temmuz Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Çağlayık köyünde 09.30-18.00, Alacaoğlu köyünde 11.00-12.00, Akarlar ve Yeni Cami mahallelerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.