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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Ekici eşi Filiz Ekici ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya geldi.

Yaşlılarla sohbet eden Ekici, yaşlıların gelecek ile geçmiş arasında köprü olduklarını söyledi.

Yaşlıları her fırsatta ziyaret etmeye çalıştığını ifade eden Ekici, yaşlılara bir gün değil her zaman gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Vali Ekici, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde, cami minaresinden sala okuyup halkı direnişe çağırması üzerine bir grup tarafından darbedilerek ayağı kırılan emekli imam Kadir Altuntaş'ı ziyaret etti.

Altuntaş ile bir süre sohbet eden Ekici, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini söyledi.

Bu ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile var olduğunu ifade eden Ekici, yüreği vatan sevgisiyle atan şehit ve gazilerin 15 Temmuzda da hainlere gereken cevabı verdiklerini kaydetti.

Altuntaş ise, vatan için canını seve seve vermeye hazır olduğunu kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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