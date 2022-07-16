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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi Kurban Bayramı'nda 4 bin 590 kurban derisi topladı.

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi Kurban Bayramı'nda 4 bin 590 kurban derisi topladı.

THK Lüleburgaz Şubesi Saymanı Hasan Aktaş, AA muhabirine, 4 ekiple 4 bin 590 deri topladıklarını bildirdi.

THK'ya deri bağışlayan hayır severlere teşekkür eden Aktaş, "Bayram boyunca köy ve mahallelerde, kesimhane ve toplama merkezlerinde kurban derilerine sahip çıkıldı. Deriler, öğrencilerin bursları, hava ambulansları, hasta taşınması ve orman yangınları ile mücadele eden hava araçları için kullanılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ayçiçeği üreticilerine ilaçlama uyarısı

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekili alanlarda yapılacak zirai ilaçlama konusunda üreticileri uyardı.

Açıklamada, arıcıların zarar görmemesi için ayçiçeği ve benzeri ekili alanların ilaçlamasının akşam saatlerinde yapılması istendi.

Yanlış saatlerde yapılan ilaçlamanın arılara zarar verebileceği belirtildi.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kurban Bayramı Lüleburgaz Güncel Haberler

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