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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde itfaiye araçları için yangın musluğu sayısı arttırıldı.

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde itfaiye araçları için yangın musluğu sayısı arttırıldı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası yangınlara karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardıklarını belirtti.

Altyapı çalışmalarıyla birlikte beldede 5 olan yangın musluğunu 50'ye yükselttiklerini ifade eden Altıntaş, olası yangınlarda gerek itfaiye, gerekse vidanjörlerin su takviyesini kısa sürede giderebileceklerini kaydetti.

Muslukları tüm mahallelerde ekiplerin kolayca ulaşabildikleri alanlara konuşlandırdıklarını aktaran Altıntaş, "Yangınlara hızlı ve yerinde müdahale edebilme imkanımızı arttırabilmesi amacıyla yangın musluklarını arttırdık. Musluklar itfaiye araçlarına su takviyesinde ve doğrudan hortum bağlanılarak yangına müdahale imkanı sağlayacak." diye konuştu.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sineklerin sıcaklık yükselişlerine bağlı olarak arttığı belirtildi.

Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü kaydedildi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Lüleburgaz İtfaiye su Güncel Haberler

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