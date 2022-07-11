Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karakaş Mahalle Muhtarı Esra Mağıltaş'ı ziyaret etti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karakaş Mahalle Muhtarı Esra Mağıltaş'ı ziyaret etti. Vali Ekici, çalışmalar hakkında Mağıltaş'tan bilgi aldı. Muhtarların önemli görevler üstlendiklerini belirten Ekici, özellikle kadın muhtarların sayısının artması gerektiğini kaydetti. Vatandaşların bayramını kutlayan Ekici, tüm mahalle ve köy muhtarlarını ziyaret edeceğini sözlerine ekledi. Ekici, ardından istek ve sıkıntıları dinledi. Kan bağışı kampanyası düzenlenecek Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı işbirliğinde kan bağışı kampanyasının düzenleneceğini bildirdi. Musayev, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, kampanyanın 15 Temmuz Cuma günü 17.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Musayev, "Kırklareli Valiliğimizin de desteği ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kuracağımız çadırda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. AA / Özgün Tiran - Güncel Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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