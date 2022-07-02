Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı yapıldı. Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı yapıldı. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda 2022 yılında köylerde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü. Toplantıda Ayvalı köyü ile D-100 karayolu arasında yolun yapımı amacıyla mıcır alımı için 2022 yılının ilk ihalesi yapıldı. Toplantıya, encümen üyeleri ile firma yetkilileri katıldı. Ücret tarifesi yenilendi Lüleburgaz'da berber ve kuaförlerin ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Yüksel Akın, ilçedeki berber ve kuaförlerin ücret tarifelerinde güncelleme yapıldığını bildirdi. Akın, yeni fiyat tarifesinde berberlerde saç tıraşının 50 lira, kuaförlerde ise 80 lira olduğunu bildirdi. Oda üyelerine fiyat tarifelerinin gönderildiğini belirten Akın, esnafa hayırlı olmasını temenni etti. Milli takım kampına ziyaret Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, ilçede kampa başlayan Masa Tenisi Yıldız Genç Milli Takımı'nı ziyaret etti. Kaymakam Yüce, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım oyuncularının antrenmanını izledi. Daha sonra milli sporcular Görkem Öcal ve Aybüke Banu Şimsek ile Yüce maç yaptı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Yıldız Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım sporcularına başarılar dileyen Yüce, sporcuların Belgrad'da ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracaklarını söyledi. AA / Çınar Türkmen - Güncel Köylere Hizmet Götürme Birliği Milli Takım Salih Yüce Lüleburgaz Güncel Haberler

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