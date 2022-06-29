Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz çalışmaları başladı.

GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dere Mahallesi'nde ev bağlantıları için kutulama çalışması yapıyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızla çalışmalara başladığını belirtti.

Doğal gaz hattının aktif olduğu ve ev içi tesisatı yapılan evlere öncelik verildiğini ifade eden Talay, Kurban Bayramı'nın ardından çalışmaların tüm ilçeye yayılacağını kaydetti.

Yaz spor kursları açılacak

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaz spor kursları açılacağını bildirdi.

Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, okulların yaz tatiline girmesi dolayısıyla öğrencileri sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla yaz spor kursları açılacağını belirtti.

Öğrencilerin tatil döneminde hem daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini aktaran Özalp, kurslara 7-14 yaş öğrencilerin katılabileceğini kaydetti.

Tenis ve kız futbolu branşlarında kurslar olacağını ifade eden Özalp, kursların 4 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Yıldız Doğa Yaz Kampı başladı

Lüleburgaz Belediyesince Yıldız Doğa Yaz Kampı başladı.

Demirköy Ağaçkakan Vadisi'nde gerçekleştirilen kampta, temel izcilik kazanımları, doğada yaşam becerileri, dans atölyesi, el sanatları ve takım yarışmaları gibi çok sayıda aktivite yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 7 ayrı dönem halinde 9-12 ve 13-15 yaş kategorisinde gerçekleştirilen kampta çocuklar temel yaşam becerilerinden dans atölyelerine ve el sanatlarına kadar çok sayıda alanda eğitim aldığı bildirildi.

224 çocuğun yer alacağı Yıldız Doğa Yaz Kampı 19 Ağustos'a kadar devam edecek.