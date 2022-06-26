Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları başlatıldı. Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları başlatıldı. Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balkan Caddesi'nde asfalt serim çalışlarını yürütüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında yol genişletmesinin de yapılacağı aktarıldı. Ekiplerin hızla çalışmaları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yolun kısa sürede araç trafiğine açılacağı kaydedildi. Elektrik kesintisi Kırklareli'nde 16 köy, 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kent merkezinin Çağlayık köyü, Pınar Mahallesi, Kofçaz ilçesinin Geçitağzı ve Kula köyleri, Babaeski ilçesinin Demirkapı, Mutlu, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Oruçlu, Terzili, Hazinedar, Karamesutlu, Kadıköy köyleri, Vize ilçesinin Doğanca, Soğucak, Evrencik, Sofular köyleri ile ilçenin Sağlık, Fevzi Çakmak, Yeni Cami mahallelerine 27 Haziran Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek. Söz konusu kesintiler, kent merkezinin Pınar Mahallesi 09.00-18.00, Çağlayık köyü 09.30-15.30, Kofçaz ilçesinin Geçitağzı ve Kula köyleri 09.00-15.00, Babaeski ilçesinin Demirkapı, Mutlu, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Oruçlu, Terzili, Hazinedar, Karamesutlu, Kadıköy köyleri 09.00-16.00, Vize ilçesinin Doğanca, Soğucak, Evrencik, Sofular köyleri ile Sağlık, Fevzi Çakmak, Yeni Cami mahalleleri 10.00-15.00 saatlerinde yapılacak. AA / Ufuk Ertop - Güncel Fen İşleri Müdürlüğü Kırklareli Lüleburgaz Tragger Güncel Haberler

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