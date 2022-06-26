Kırklareli'nden kısa kısa Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, meşe balı üretimi yapan arıcıları ziyaret etti. Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, meşe balı üretimi yapan arıcıları ziyaret etti. Gürsu, Kömürköy köyündeki arıcılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Meşe balının coğrafi işaret tescili bulunduğunu ifade eden Gürsu, bölgedeki üretimin artması için arıcıları teşvik ettiklerini kaydetti. Meşe balının çok kıymetli olduğunu aktaran Gürsu, antioksidan değeri yüksek ve bağışıklık sisteminin korunmasında büyük önem taşıdığını belirtti. Yaz kursları açıldı Pınarhisar Z Kütüphanesi'nde yaz kursları açıldı. Pınarhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitim öğretimin sona ermesiyle çocuklara yönelik kursların da açıldığı bildirildi. Çocukların tatil sürecinde kaliteli vakit geçirmelerini, farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerinin sağlanması hedeflendiğini aktarılan açıklamada, çağın koşullarına uygun kurslara ağırlık verildiği belirtildi. Yaz tatili boyunca robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, ebru, resim ve arduino eğitimlerinin olacağı ifade edilen açıklamada, kurslara katılmak isteyen öğrencilerin kütüphaneye başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi. AA / Ufuk Ertop - Güncel Vize Güncel Haberler

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