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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ekici ile Minsolmaz'ın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akça'yı ziyaret ettikleri belirtildi.

Ziyaretlerde Beğendik Rezovo Sınır Kapısının açılması başta olmak üzere çeşitli konularda istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

KTSO Başkanı Ilık, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu.

KTSO'dan yapılan açıklamada, Ilık'ın Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Genel Koordinatörü Menent Şukrieva ile iş insanı Fikret İnce'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretlerde Kırklareli'ndeki yatırım imkanları konuşularak, görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Milletvekili Birol Ekici Kırklareli Ankara Güncel Haberler

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