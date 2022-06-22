Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz ilçesinde çevre temizliği yapıldı. Lüleburgaz ilçesinde çevre temizliği yapıldı. Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçeye bağlı Tatarköy köyünde bulunan gölet ve piknik alanında otlar biçildi, çevreye atılan çöpler temizlenerek ilaçlama yapıldı. Birlikten yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası olan gölet çevresinde vatandaşın daha temiz bir ortamda piknik yapmasının sağlandığı bildirildi. Çevre yolunda trafik sinyalizasyonu yapıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan kısmının araç trafiğine açılan Pınarhisar çevre yolunda trafik sinyalizasyonu yapıldı. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile Karayolları Bölge Müdürlüğü arasında sinyalizasyon sistemi kurulması bakım ve işletmesi protokolü imzalandı. Talay, konuşmasında, çevre yolunun Ahmetbey ve Lüleburgaz kavşağına sinyalizasyon sistemi kurulduğunu söyledi. Sistemin aktif hale getirildiğini ifade eden Talay, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi. Elektrik kesintisi Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Pınar Mahallesi'ne 23 Haziran Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek. Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak. Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor. AA / Çınar Türkmen - Güncel Köylere Hizmet Götürme Birliği Kırklareli Lüleburgaz Güncel Haberler

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