Kırklareli Valisi Birol Ekici, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı top ve güllelerin üretildiği tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesinde incelemede bulundu.

Ekici, Valilik tarafından restore edilen dökümhane hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dökümhaneyi gezen Ekici, bölgedeki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Ekici, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Asfalt sezonu başladı

Kırklareli'nde asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, asfalt sezonunun açılışı nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentteki yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Köylerin tamamına hizmet sunulduğunu belirten Ekici, bu hizmetlerin ulaştırılmasında yaz kış demeden gayret gösteren işçilere teşekkür etti.

Törene AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Türabi Kayan, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Yol-iş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Güvenç Aygün ile protokol üyeleri katıldı.

Buradaki törenin ardından Ekici ve beraberindekiler Kızılcıkdere-Deveçatağı köyü arasında başlatılan yol yapım çalışmasını inceledi.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı işbirliğinde kan bağışı kampanyasının düzenleneceğini bildirdi.

Musayev, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, kampanyanın 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Musayev, "Kırklareli Valiliğimizin de desteği ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanında kuracağımız çadırda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.