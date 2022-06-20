Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Vali Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu huzurevinde kalanların Babalar Günü'nü kutladı.

Huzurevi sakinleri ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ekici, her fırsatta yaşlıları ziyaret ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekici ve protokol üyeleri huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

Kofçaz'a noterlik açılacak

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin mMinsolmaz, Kofçaz ilçesine noterlik açılacağı belirtti.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, noterlik bulunmayan Kofçaz ilçesinde noter açılmasına ilişkin kararın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandığını bildirdi.

Kofçaz'ın her geçen gün geliştiğini ifade eden Minsolmaz, noterliğin ilçeye hayırlı olmasını diledi.