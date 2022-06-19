Kırklareli Valisi Birol Ekici, belde ve köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekici, Üsküp ve İğneada beldeleri ile Çukurpınar, Armutveren ve Beğendik köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde belediye ve İl Özel İdaresi çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, vatandaşlarla da bir araya geldi.

İstek ve sıkıntıları dinleyen Ekici, devam eden yatırımları inceledi.

TSO Başkanı Ilık'tan, firmalara tebrik

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2021 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firması arasına giren Kırklareli'nde faaliyet gösteren firmaları tebrik etti.

Ilık, yazılı açıklamasında, Kırklareli'nde 3 firmanın ülkenin ihracat hedeflerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Firmaların inşaat sanayisi alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Ilık, Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer aldığını kaydetti.

İhracatın ülkenin kalkınmasında en önemli faktör olduğunu ifade eden Ilık, firma yetkililerine başarılarının devamını diledi.