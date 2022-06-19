Kırklareli'nden kısa kısa
- Güncelleme:
Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.
Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.
Ailelerin talep ve sıkıntılarını da dinleyen Özalp, "Hoş Geldin Bebek Projesi"ni çok önemsediklerini belirtti.
Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özalp, acıları olduğu kadar mutlulukları da paylaşmak gerektiğini söyledi.
Yol yapım çalışması
Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.
Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol bakım ve onarım çalışmalarında bulunuyor.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.
Gerenli, konuşmasında, yaz aylarının gelmesiyle asfalt sezonunun başladığını söyledi.
Ekiplerin aralıksız çalıştığını aktaran Gerenli, daha modern bir kent oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Gerenli, vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.