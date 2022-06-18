Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor. Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, üniversite hakkında Şengörür'den bilgi aldı. Üniversite ile projeler yapmaya hazır olduklarını ifade eden Ekici, üniversite ile kentin paralel gelişmesinin önemli olduğunu kaydetti. Vali Ekici'den, Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaret Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti. Ekici, ziyarette Kırbıyık'a görevinde başarılar diledi. Kırbıyık'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Ekici ve Kırbıyık yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. AA / Özgün Tiran - Güncel Bülent Şengörür Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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