Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarına başarı belgesi verildi. Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarına başarı belgesi verildi. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Müdür Yardımcısı Mina Yüce ile personeli makamında kabul etti. Arslan, yılsonu sergisine desteklerinden dolayı Kaymakam Yüce'ye teşekkür etti. Kaymakam Yüce, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına başarı belgesi verdi. Motosikletten düşen sürücü yaralandı Lüleburgaz ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, 59 ACE 204 plakalı motosiklet sürücüsü F.T, Durak Mahallesi'nde dengesini kaybederek düştü. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Hasatta dane kaybının önlenmesi toplantısı yapıldı Lüleburgaz ilçesinde "Hasatta dane kaybının önlenmesi, biçerdöver kontrolü ve anız yangınları" toplantı düzenlendi. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıya köy muhtarları, orman işletme müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve jandarma personeli katıldı. Toplantıda anız yangınlarının engellenmesi ve hasatta dane kaybının en aza indirgenmesi yönelik gündem maddeleri görüşüldü. AA / Çınar Türkmen - Güncel Halk Eğitimi Merkezi Salih Yüce Lüleburgaz Güncel Haberler

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