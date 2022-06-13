Kırklareli'nden kısa kısa Lüleburgaz ilçesinde 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi verildi. Lüleburgaz ilçesinde 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi verildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından köy muhtarlarına Lüleburgaz Kaymakamlığında haşerelerle mücadelede kullanılacak makineler teslim edildi. Ekici, muhtarlara teslim edilen makinelerin ihtiyaç halinde en etkin şekilde kullanılacağına inandığını söyledi. -Özel öğrenciler motosikletle gezdi Lüleburgaz Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri, Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencileri motosikletle gezdirdi. Dernek üyeleri okulunun bahçesinde öğrencilerle ile bir araya geldi. Motosikletler hakkında öğrencilere bilgi veren dernek üyeleri daha sonra çocukları motosikletle gezdirdi. Öğrencilerin motosiklet ile gezerken mutlu oldukları gözlendi. AA / Çınar Türkmen - Güncel Birol Ekici Salih Yüce Kırklareli Lüleburgaz Güncel Haberler

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