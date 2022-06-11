Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalım ile şehit Bülent Özkan'ın ailesini ziyaret ederek, sohbet etti.

Ardından dualar okundu.

Ekici, şehit aileleri ile gazileri her fırsatta ziyaret edeceğini söyledi.

Vali Ekici'ye ziyaretler

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Ekici, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Cihannüma Derneği Kırklareli İl Başkanı Hikmet Yıldırım, Lüleburgaz AK Parti Belediye Meclis üyeleri Zeynep Gündüz, Sedat Demir, Ömer Aydın ile Lüleburgaz AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Fazıl Güleç'i makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kentin gelişimi ve kalkınması için çalışmalara hız vereceklerini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Bülent Özkan Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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