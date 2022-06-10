Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, fakültede düzenlenen törende, 21 anabilim dalı, 19 öğretim üyesi, 19 araştırma görevlisi, 7 idari personel ve 518 öğrencisi ile akademik eğitime devam ettiğini söyledi.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileğinde bulunan Şengörür, "Kendinizi geliştirmekten, kendinizle yarışmaktan asla vazgeçmeyin. Hayata güvenle, ilkeli ve istekli biçimde katıldığınızı ve mesleğinizi sorumluluk bilinciyle en iyi şekilde yaptığınızı görmek, bizler için en büyük ödül olacaktır. Her zaman hatıramızda ve gönlümüzde olacaksınız." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi.

Tören, mezun olan öğrencilere temsili diplomalarının verilmesinin ardından kep atılmasıyla sona erdi.

Afad lise öğrencilerine ekipmanlarını tanıttı

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) lise öğrencilerine doğal afet, kaza ve yangınlarda kullanılan malzemeleri tanıttı.

Okulda düzenlenen programda AFAD personeli öğrencilere deprem ve afetler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra öğrencilere kullanılan ekipmanlar tanıtıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Bülent Şengörür Hukuk Fakültesi Kırklareli AFAD Güncel Haberler

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