Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan'ı makamında kabul etti. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan'ı makamında kabul etti. Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite olarak yürüttükleri Avrupa Birliği (AB) Projeleri hakkında Özcan'a bilgi verdi. Konuşmaların ardından Şengörür ile Özcan görüş alışverişinde bulundu. Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele eğitimi verildi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele eğitimi gerçekleştirildi. İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor Berkan Özer, Kaymakamlık binasında kurum çalışanlarına bilgi verdi. Özer, aile içi şiddetle mücadele konusunun önemine değinerek, eğitimleri sıklaştırmak istediklerini kaydetti. AA / Özgün Tiran - Güncel Bülent Şengörür Avrupa Birliği Bülent Özcan Kırklareli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.