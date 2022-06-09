Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor. Vali Bilgin, Lüleburgaz Umay Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Çiğdem Öz, antrenör ve sporcuları makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, sporcularla bir süre sohbet etti. Köy sakinleri eylem yaptı Lüleburgaz ilçesinde bir grup köy sakini, Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla eylem yaptı. Ovacık köyü meydanında toplanan köy sakinleri nehre kadar yürüdü. Burada maske takan vatandaşlar çeşitli sloganlar attı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, burada yaptığı konuşmada Ergene'nin acilen temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Çevre gönüllüsü Hakan Dedeoğlu da nehrin etrafında ağır bir koku ve kirlilik olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi. AA / Çınar Türkmen - Güncel Birol Ekici Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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