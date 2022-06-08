Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı yapıldı. Kırklareli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, mülkiyeti belediyeye ait kapalı otoparkta uygulanan ücret tarifelerinin belirlenmesine yönelik plan ve bütçe komisyonu raporu okundu. Fiyat tarifesi 0-5 dakika ücretsiz, 5 dakika - 1 saat 5 lira, 1-3 saat 10 lira, 3-6 saat 15 lira, 6-12 saat 20 lira, 12-24 saat 25 lira olarak komisyonca tarifenin değişmesi yönünde verilen karar, meclis tarafından kabul edildi. Personel servis araçlarına yönelik uygulanan ücret tarifelerinde de artış yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda minibüslerde ilk kalkış ücreti 285, midibüslerde 315, otobüslerde ise 460 lira olarak belirlendi. Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü. Altyapı çalışmaları Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarını ve millet bahçesi ile yürüyüş yolu çalışmalarını inceledi. Talay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin devam ettirdiği içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını takip ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçede büyük bir yatırım atağı yaptıklarını ifade eden Talay, içme suyu çalışmalarının yüzde 30'unu tamamladıklarını kaydetti. Yağmur suyu hattı çalışmalarının da 6 aydır devam ettiğini aktaran Talay, ilçe genelinde 5 bin 100 metrelik kısmının bitirilerek yüzde 40 seviyesine ulaştıklarını kaydetti. Talay, festival alanında yapımına başlanan Pınarhisar Millet Bahçesi çalışmalarının altyapı imalatı ve hafriyat alım işinin hızla devam ettiğini bildirdi. "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi Lüleburgaz Belediyesince "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi. Sosyal gelişim faaliyetleri kapsamında Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 4-11 yaş çocuklara mandala, seramik heykel yapımı ve ahşap kukla boyama gösterildi. Etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı. AA / Ufuk Ertop - Güncel Mehmet Siyam Kesimoğlu Pınarhisar Kırklareli Güncel Haberler

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