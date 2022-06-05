Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa Vize Belediyesince satranç kursu açıldı. Vize Belediyesince satranç kursu açıldı. Sosyal gelişim etkinlikleri kapsamında açılan kursa, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, kursu ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Belediyecilik hizmetlerinin yanında kültür, sanat ve eğitime yönelik faaliyetlerde de bulunduklarını ifade eden Özalp, çocuklara yapılan yatırımın, geleceğe yapılmış yatırım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Satrancın zeka gelişimi ve planlı hareket etmenin önemini kavrattığını ifade eden Özalp, kursta 9-12 yaş çocukların eğitim gördüğünü anımsattı. "Şehir Büyüyor" tiyatro oyunu sahnelendi Lüleburgaz'da "Şehir Büyüyor" tiyatro oyunu sahnelendi Lüleburgaz Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında oynan oyun, vatandaşların beğenisini topladı. Yönetmenliğini Utku Çorbacı'nın yaptığı ve Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleştirilen oyunun ardından oyunculara çiçek takdim edildi. AA / Ufuk Ertop - Güncel Ercan Özalp Özalp Vize Güncel Haberler

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