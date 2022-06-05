Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Yeni Mahalle mevkiindeki çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gün, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

İlçede bazı mahalle ve sokaklarda kış dönemi dolayısıyla yer yer bozulmaların oluştuğunu ifade eden Gün, kimi yerlerde onarım, kimi yerlerde ise yeniden yol yapımında bulunduklarını söyledi.

Gün, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için bozulan yolların yapımını hızla sürdürdüklerini dile getirdi.

Mezarlıkta temizlik çalışması

Demirköy Belediyesi, ilçe mezarlığında temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Recep Gün, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmasını yürüttüğünü belirtti.

Vatandaşların yakınlarının kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Gün, mezarlıkta zarar görmüş yollarında onarıldığını kaydetti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Yeni Mahalle Recep Gün Demirköy Hisarcık Güncel Haberler

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