Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, makamında, Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Türkiye Gençlik Vakfı Kırklareli İl Temsilcisi Mehmet Doğacan Kamiloğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Oda Başkanı Ali Fuat Şeker, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Zafer Türkoğlu, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Doğan, Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ömer Topuz, Terziler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İbrahim Ertan, Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Kurtuluş Karakahya, Bakkallar ve Perakendeciler Esnaf Odası Başkanı Hikmet Ay'ı makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kentte yapılan çalışmalar hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.

KÖYDES toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonunda, vatandaşların daha etkin, daha verimli hizmet almalarını sağlamaya yönelik yapılacak projeler görüşüldü.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Ekici, KÖYDES çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.

Kur'an kursları yıl sonu programı düzenlendi

Kırklareli Müftülüğünce 4-6 Yaş Kur'an kursları yıl sonu programı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından Kur'an ve ilahiler okundu.

Program sonunda Vali Birol Ekici öğrencileri tebrik etti. Ekici ve İl Müftüsü Aydın Yığman öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.