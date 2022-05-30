Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa
- Güncelleme:
Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.
Vali Ekici, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp'ı makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kanser Danışma Komisyonu toplantısı düzenlendi
Kırklareli'nde Kanser Danışma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Vekili Elif Canan Tuncer başkanlığında, Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Halk Sağlığı Başkanı Ayçin Uğur ve kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda kanser verileri değerlendirilerek kanserden korunma ve kanser taramalarına katılımın arttırılmasına yönelik konular değerlendirildi.