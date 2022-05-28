Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğine atanan Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Ayçin Uğur, Avrupa Konseyi Kongresi İklim Sözcüsü Cemal Baş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Büyük Birlik Partisi Kırklareli İl Başkanı Ercan Andaç'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilerine çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli'nde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte güzel çalışmalara imza atmak istediğini ifade eden Ekici, işbirliği halinde kenti daha iyi bir noktaya ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Turizm tesisleri denetlendi

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Pınarhisar ve Vize ilçelerindeki turizm tesisleri denetlendi.

Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile denetim ekibi tesisleri gezdi.

Tesis yetkililerinden bilgi alan ekip, daha sonra denetimlerde bulundu.