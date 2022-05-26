Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ahmetbey Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'ı ziyaret ederek beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Altıntaş, ziyaret nedeniyle Kaymakam Yüce'ye teşekkür etti.

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da katıldı.

"İngilizce Scrabble" yarışması yapıldı

Lüleburgaz'da "İngilizce Scrabble" yarışması final ve ödül töreni yapıldı.

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğünce okullar arası düzenlenen yarışmada Kepirtepe Anadolu Lisesi birinci, Lüleburgaz Lisesi ikinci ve Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Lüleburgaz Lisesinde yapılan törende okulların plaketleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem tarafından verildi.

Dereceye giren öğrencilere de akıllı saat hediye edildi.

Su kuyu Su açıldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde su kuyusu açıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede zaman zaman yaşanan su sıkıntısının yeni kuyu ile sona ereceğini belirtti.

Beldenin su ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılandığını ifade eden Nalbant, "Beldemizin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu su kuyusu DSİ tarafından açıldı. Tüm kontrolleri, analizleri yapıldı ve hizmete açıldı. İçme suyu kuyusu saniyede 30 litre kapasiteye sahip. Çalışmalarından dolayı DSİ'ye teşekkür ediyorum. Beldemize hayırlı olsun."

Engelliler Derneği'ne bağış

Lüleburgaz'da lise ve ortaokul öğrencileri, Lüleburgaz Engelliler Derneği'ne kıyafet bağışında bulundu.

Genç Değişim Anadolu Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, düzenledikleri ikinci el eşya kampanyası kapsamında kullanılabilir durumdaki kıyafet ve eşyaları topladı.

Öğrenciler, toplanan malzemeleri Engelliler Derneği'ne ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim etti.

Dernek Başkanı Ömer Dağ, bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin örnek bir davranışta bulunduğunu ifade eden Dağ, emeği geçen herkese teşekkür etti.