Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valiliğine atanan Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Ekici, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen ile Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün'ü makamında kabul etti.

Çiler, ziyarette çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi, görevinde başarılar diledi.

Vali Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bakım Destek Projesi" sona erdi

Kırklareli Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Bakım Destek Projesi"nin kapanış toplantısı düzenlendi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıda, bu tür çalışmaların, kurumların birbirini daha iyi tanımasına, toplumla olan bağın güçlenmesine, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve mesleki yeterliliklerine katkı sağladığını söyledi.

Cerit ise, "Temelleri 2015-2016 yılında atılan ve Mutlu Sonbahar adıyla başlayan proje Mutlu İlkbahar, Mutlu Yaşlar ve bu yıl da Bakım Destek adıyla tamamlandı." dedi.

Konuşmaların ardından projeye ilişkin sunum yapıldı.